Marche Giaconia Trenitalia | Nuovo treno elettrico sostenibile e pensato per pendolari studenti e famiglie

In Marche arriva il nuovo treno elettrico sostenibile, pensato per pendolari, studenti e famiglie. Un’innovativa soluzione mono-piano, oltre ai modelli già in servizio, che rafforza la flotta regionale con tecnologie all’avanguardia e attenzione all’ambiente. Con investimenti da 300 milioni di euro da Trenitalia e risorse regionali e PNRR, la regione si prepara a viaggiare verso un futuro più verde e connesso. La direttrice business regionale...

“Un nuovo treno elettrico mono-piano che si aggiunge ai 17 che sono già arrivati ed entro quest’anno ce ne saranno altri otto: 7 mono-piano e uno doppio piano. Abbiamo rinnovato tutta la flotta della direzione regionale Marche, con una età media di 7 anni. Grandi investimenti, 300 milioni di euro di Trenitalia, 37 milioni da parte della Regione Marche a cui se ne sono aggiunti ulteriori 28 di fondi Pnrr”. A dirlo la direttrice business Regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia, Maria Annunziata Giaconia, al binario 2 ovest della stazione ferroviaria di Ancona alla consegna di un nuovo convoglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Giaconia (Trenitalia): “Nuovo treno elettrico sostenibile e pensato per pendolari, studenti e famiglie”

In questa notizia si parla di: marche - trenitalia - giaconia - treno

Marche, Trotta (Trenitalia): “Nel periodo estivo sarà maggiormente servita la costa” - Le Marche si preparano a vivere un’estate all’insegna della mobilità e del turismo grazie alle nuove iniziative di Trenitalia.

