Marcell Jacobs a Roma grande sfida con Patta e Desalu | i Campioni Olimpici si ritrovano

pronto a tornare in pista con grinta e determinazione. La sfida tra i grandi sprinter si riaccende a Turku, dove Jacobs, Patta e Desalu sono pronti a farci vivere emozioni indimenticabili, dimostrando che il cuore e la passione sportiva non hanno limiti. La loro battaglia promette di essere un vero spettacolo, un'occasione imperdibile per gli appassionati di atletica.

Marcell Jacobs farà il proprio esordio stagionale all'aperto nella giornata di martedì 17 giugno a Turku (Finlandia), dove lo scorso anno si espresse in 9.92 e lanciò la lunga volata verso le Olimpiadi chiuse al quinto posto. Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 aprirà le danze in terra nordica dopo un problema fisico che lo ha costretto a rinunciare alla stagione in sala e che lo ha obbligato a rinviare l'esordio outdoor, ma ora è finalmente giunto il momento per rivederlo all'opera sul rettilineo. Il ribattezzato Messia dell'atletica tricolore sarà poi protagonista anche venerdì 20 giugno al Roma Sprint Festival, evento che si svolgerà nella splendida cornice dello Stadio dei Marmi nella Capitale.

