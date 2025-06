Marano M5s | Un inceneritore a due passi da Catania è follia

L’annuncio di un inceneritore a pochi chilometri da Catania solleva forti preoccupazioni tra cittadini e ambientalisti. Marano M5S chiede con fermezza al presidente Schifani di rendere pubblici tutti gli studi e le valutazioni ambientali, sanitarie e urbanistiche che hanno portato a questa decisione. È fondamentale garantire trasparenza e tutela della salute pubblica prima di procedere. La questione merita risposte chiare e responsabili per evitare una vera e propria follia ambientale.

“Il presidente Schifani, anche in qualità di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, spieghi quali sono gli studi e le valutazioni ambientali, sanitarie e urbanistiche effettuate per la realizzazione dell'inceneritore nel territorio di Pantano D’Arci nel Comune di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Marano (M5s): “Un inceneritore a due passi da Catania è follia”

Rifiuti Zero Sicilia e Zero Waste Italy: "Sull’inceneritore di Catania si faccia chiarezza" - Durante un incontro sul Piano Urbanistico Generale di Catania, la dott.ssa Manuela Leone di Zero Waste Italy e Rifiuti Zero Sicilia ha sottolineato la necessità di fare chiarezza sull’inceneritore della città, evidenziando le perplessità riguardo a un passaggio chiave del documento.

