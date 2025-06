Marano assegnati diversi beni confiscati alla criminalità organizzata | Creare modello virtuoso

Marano si distingue come pioniera nel contrasto alla criminalità organizzata, avendo creato un modello virtuoso di assegnazione e gestione dei beni confiscati. Fin dal nostro insediamento, abbiamo promosso un approccio innovativo, assegnando immobili e beni per scopi economici e sociali, contribuendo a restituire risorse alla comunità. Con orgoglio, possiamo affermare di essere stati i primi a mettere in campo questa strategia vincente, un passo importante verso una città più sicura e giusta.

Sin dal giorno del nostro insediamento abbiamo avuto un'idea ben precisa sui Beni Confiscati: creare un modello virtuoso di assegnazione e gestione. Con orgoglio posso dire che siamo la prima Amministrazione politica ad aver messo a bando e poi assegnato Beni Confiscati alla criminalità organizzata. Abbiamo assegnato beni per fini economici, immobili destinati al servizio .

Venerdì 13 giugno, alle ore 13:00, gli ex Uffici Sime Costruzioni siti in via Puccini, locali confiscati alla criminalità organizzata, saranno formalmente consegnati all’Ente Idrico Campano La struttura simbolo degli “affari” della camorra ospiterà la sede del Distrett Partecipa alla discussione

