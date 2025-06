Mar Baltico sorvolato per 4 ore dai bombardieri strategici russi scortati da caccia Su-30 e Su-27 E accompagnati da jet della Nato

Lo scenario geopolitico nel Baltico si fa sempre più teso, con sorvoli militari russi che sollevano preoccupazioni internazionali. La presenza di bombardieri strategici e caccia alleati testimonia l'intensificarsi delle tensioni nella regione, mentre i Paesi baltici e scandinavi rafforzano le proprie difese. In questo contesto di crescente inquietudine, l'esercitazione si configura come un chiaro segnale di forza e determinazione. Ma cosa ci riserva il futuro in questa frontiera delicata?

Mosca, 11 giugno 2025 - Minacciosi "sorvoli di routine" sulle acque internazionali del Mar Baltico di bombardieri strategici russi, sono stati confermati da Mosca, che ha aggiunto il particolare che l'esercitazione, già programmata, è stata "accompagnata da caccia di Paesi stranieri". I Paesi baltici e scandinavi si preparano alla guerra: nuove basi militari e potenziamento di quelle Nato. Poi centinaia di carri armati Certo che l'esercitazione di bombardieri a lungo raggio Tu-22M3, scortati da caccia Su-30SM e Su-27, sul Mar Baltico non poteva passare inosservata, anche se, specificano le forze aerospaziali russe "nello spazio aereo sopra le acque neutrali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mar Baltico sorvolato per 4 ore dai bombardieri strategici russi, scortati da caccia Su-30 e Su-27. E “accompagnati” da jet della Nato

In questa notizia si parla di: baltico - bombardieri - strategici - russi

Se ne parla anche su altri siti

Mar Baltico sorvolato per 4 ore dai bombardieri strategici russi, scortati da caccia Su-30 e Su-27. E “accompagnati” da jet della Nato; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Nuovo attacco di droni russi contro Kharkiv: 2 morti e decine di feriti. Zelensky: «La pressione su Mosca non è sufficiente»; Mosca, intercettati 2 bombardieri Usa sul Mar Baltico.

Video: I bombardieri strategici russi effettuano un vol a lungo raggio sopra il Mare del Giappone - Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che tutte le operazioni aeree sono condotte in totale ...

Bombardieri russi in assetto da guerra in volo su mar Baltico, di Barents e Norvegese - Roma, 10 giugno 2024 – Bombardieri russi in volo su mari Baltico, di Barents e Norvegese sono stati affiancati da caccia stranieri.

Bombardieri russi in assetto da guerra in volo su mar Baltico, di Barents e Norvegese - Bombardieri strategici russi a lungo raggio hanno effettuato "voli programmati” sulle acque internazionali dei mari Baltico, di Barents e Norvegese, secondo quanto reso noto dal ministero della ...