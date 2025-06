Manuel Mastrapasqua ucciso per un paio di cuffie il killer | Si è difeso La madre in aula | Non è vero

Un tragico episodio scuote Milano: Manuel Mastrapasqua perde la vita per un paio di cuffie, un gesto che ha sconvolto l'intera comunità. Durante il processo, l'imputato Daniele Rezza si scusa con la famiglia della vittima, riconoscendo la gravità del suo gesto. La vicenda, ancora avvolta da dolore e mistero, evidenzia come una decisione impulsiva possa portare a conseguenze irreparabili. La verità si scaverà ancora, ma ricordiamo sempre l'importanza di prevenire tragedie simili.

Chiede scusa e perdono alla famiglia della sua vittima Daniele Rezza, imputato a Milano per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua ucciso per un paio di cuffie a Rozzano, l'11 ottobre 2024. Rezza - accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e la minorata difesa e rapina aggravata - ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Manuel Mastrapasqua ucciso per un paio di cuffie, il killer: "Si è difeso". La madre in aula: "Non è vero"

