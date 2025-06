Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano per le cuffiette Daniele Rezza si difende in aula | Mi ha aggredito

Un drammatico episodio scuote Rozzano: Manuel Mastrapasqua è stato ucciso, e le circostanze sono al centro del processo. Daniele Rezza si difende in aula, dichiarando di aver aggredito per rapinare, non per uccidere, e si scusa con la famiglia di Mastrapasqua. Il caso solleva interrogativi sulla violenza e le motivazioni dietro atti estremi, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Daniele Rezza davanti alla Corte d'Assise: "Non era mio intento ammazzarlo, volevo solo rapinarlo". Poi le scuse alla famiglia di Manuel.

Daniele Rezza, che ha ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano: “Dopo la coltellata sono scappato senza neanche voltarmi” - Un tragico episodio scuote Rozzano: Manuel Mastrapasqua perde la vita nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2024, a causa di un semplice scambio di cuffie wireless.

Omicidio Mastrapasqua, Daniele Rezza: “Non volevo uccidere Manuel ma solo rapinarlo. Chiedo perdono alla famiglia” - Il delitto a Rozzano (Milano), la ricostruzione del 20enne reo confesso: “Mi sono avvicinato con il coltello per farmi dare quello che aveva e lui ha reagito.

Manuel Mastrapasqua ucciso per un paio di cuffie, Daniele Rezza in aula: «Volevo rapinarlo ma lui ha reagito. Ho agito d'istinto e l'ho accoltellato» - Appena entrato in carcere, ho chiesto perdono tramite una lettera e sono pronto ...