ManovraGiorgetti lavora a pace fiscale

Il ministro Giorgetti conferma: i tempi per la pace fiscale ci sono, e ora si lavora con i dati per prepararla alla prossima Manovra. La sfida? definire chiaramente beneficiari e dettagli, affinché l’iter parlamentare possa portare ad una misura efficace e tempestiva. Un passo importante per alleggerire il carico fiscale degli italiani e rilanciare l’economia nazionale. Restate sintonizzati, perché le novità sono alle porte.

18.45 "I tempi ci sono. Adesso bisogna lavorare con i dati alla proposta e poi c'è l'iter parlamentare". Così il ministro dell'Economia Giorgetti, parlando dell' ipotesi che la pace fiscale sia operativa dalla prossima Manovra. Giorgetti l'ha detto lasciando la riunione del Consiglio federale della Lega, a Montecitorio. E alla domanda dei cronisti sulla platea dei beneficiari, Giorgetti ha risposto: "Quella bisogna definirla". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

