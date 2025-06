Manovra fiscale | rischio aumento drenaggio fiscale per lavoratori dipendenti

La manovra fiscale, se da un lato mira a stabilizzare il sistema con il taglio del cuneo e l’aggregazione delle aliquote Irpef, dall’altro rischia di aumentare il drenaggio fiscale per i lavoratori dipendenti. Secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio, la nuova struttura più progressiva dell’Irpef potrebbe, infatti, accentuare la sensibilità delle imposte all’inflazione, con possibili ripercussioni sul potere d’acquisto dei lavoratori. È fondamentale valutare attentamente questi effetti per garantire equità e stabilità fiscale.

La stabilizzazione del taglio del cuneo e l'accorpamento delle aliquote Irpef introdotti in manovra "se, da un lato, danno maggiore stabilità al sistema, dall'altro, aumentano la sensibilità dell'imposta personale sul reddito all'inflazione soprattutto per i lavoratori dipendenti ". Lo afferma l'Ufficio parlamentare di bilancio nel Rapporto sulla politica di bilancio, da cui emerge che la nuova struttura Irpef, essendo più progressiva, produce un maggior drenaggio fiscale. "In un contesto in cui la dinamica retributiva è già risultata insufficiente a compensare l'inflazione - osserva l'Upb -, l'intensificazione del prelievo fiscale derivante dall'interazione tra quest'ultima e la progressività dell'imposta rischia di erodere in misura considerevole gli incrementi nominali delle retribuzioni, con potenziali ricadute negative sui consumi e sulla domanda interna". 🔗 Leggi su Quotidiano.net