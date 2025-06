Manovra antismog senza sanzioni in città Rafforzeremo i controlli

Il Comune di Modena si impegna a tutelare l’ambiente senza penalizzare i cittadini, rafforzando i controlli antismog e promuovendo comportamenti responsabili. In linea con gli obiettivi del Pair 2030, stiamo valutando interventi innovativi e collaborazioni strategiche per garantire una città più pulita e sostenibile. La nostra missione è creare un equilibrio tra rispetto delle norme e sensibilizzazione ambientale, perché insieme possiamo costruire un futuro più verde e vivibile.

