Manomettono il sistema di sicurezza delle porte del bus | l' autista costretto a fermare la corsa

nel modo più rapido e sicuro di ripristinare il normale funzionamento delle porte, evitando che si verificassero incidenti o rischi per i presenti. Un episodio inquietante che mette in luce l'importanza di rafforzare le misure di sicurezza sui mezzi pubblici per garantire l'incolumità di tutti.

Hanno manomesso i dispositivi di sicurezza interni che consentono alle porte di essere aperte in caso di emergenza. E' successo nel tardo pomeriggio di martedì 10 giugno a bordo del bus della Linea 010 Calambrone-Tirrenia. A bordo erano presenti numerosi passeggeri e l'autista ha cercato di.

