Manifestazioni pro Palestina altri 22 rischiano il processo

La tensione si intensifica in Italia: altre 22 persone rischiano il processo dopo la manifestazione pro-Palestina di Bologna, che ha attirato l'attenzione nazionale. La Procura ha notificato 32 avvisi di fine indagine, segnando un passo importante verso possibili rinvii a giudizio. La protesta, durata e passionale, ha visto i manifestanti occupare i binari della stazione per denunciare il dramma in Gaza. La vicenda continua a far discutere, tra politica e giustizia, sulla libertĂ di espressione e responsabilitĂ .

Manifestazione pro-Palestina, altre 22 persone rischiano il processo. Nei giorni scorsi la Procura ha notificato 32 avvisi di fine indagine, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio, per la manifestazione che nel maggio del 2024 si tenne a Bologna, allo scopo di denunciare il genocidio in atto nella Striscia di Gaza. Nel corso della protesta i manifestanti occuparono i binari della stazione. Ieri mattina mattina, poi, un altro avviso di chiusura indagine ha raggiunto altre 22 persone per le manifestazioni in difesa della Palestina: in questo caso si tratta delle proteste in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico nel marzo del 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manifestazioni pro Palestina, altri 22 rischiano il processo

Gaza, manifestazioni pro Palestina a Londra in ricordo della Nakba - Sabato a Londra, una folla compatta si è riunita per commemorare la Nakba, il 77esimo anniversario dell’espulsione di massa dei palestinesi.

Rischiano il processo per manifestazione non autorizzata e blocco ferroviario Partecipa alla discussione

La chiamano “l’Italia che non tace” a differenza di un “governo codardo”, al quale viene chiesto almeno un segnale, una mossa, una parola, un segno di vita di fronte a quello che sta accadendo in Palestina. Già , ma cosa sta succedendo nella Striscia per man Partecipa alla discussione

