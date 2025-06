Manifestazione pro Israele nello stesso giorno della marcia per Gaza a Monte Sole

In un gesto di solidarietà e vicinanza, domenica 15 giugno Monchio si trasformerà in un palcoscenico per una manifestazione nazionale a sostegno di Israele, organizzata da associazioni di rilievo come Setteottobre, Uaii e Ucei. Mentre contemporaneamente si svolge la marcia per Gaza a Monte Sole, questa iniziativa vuole ribadire l'importanza del dialogo e della pace in un momento di tensione internazionale. Un’occasione per unire le voci e promuovere la comprensione reciproca.

Modena, 11 giugno 2025 - Domenica 15 giugno a Monchio, nel Comune di Palagano in provincia di Modena, si terrà una manifestazione nazionale per Israele organizzata da Associazione Setteottobre, Unione associazioni Italia Israele (Uaii) e Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei). Lo rende noto, con un comunicato stampa sottoscritto in calce dalle tre associazioni, l'ex ministro Carlo Giovanardi. Nella nota, le associazioni affermano che la manifestazione sarà "contro ogni forma di terrorismo, razzismo, intolleranza in un crescente clima di antisemitismo che avevamo sperato fosse stato archiviato con Hitler e Goebbels". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione pro Israele nello stesso giorno della marcia per Gaza a Monte Sole

