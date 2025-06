Manfredi | La legge sullo scioglimento dei Comuni va rivista

Manfredi sottolinea l’urgenza di rivedere la legge sullo scioglimento dei Comuni, evidenziando come il ruolo del sindaco sia spesso difficile e solitario. La macchina amministrativa, invece, può influenzare pesantemente le decisioni di chi è in carica, creando un forte condizionamento. Durante un’audizione alla commissione antimafia, ha posto l’accento sulle sfide quotidiane di chi si impegna a governare, ricordandoci che la riforma è ormai indispensabile per garantire trasparenza e autonomia.

"Il ruolo del sindaco è un ruolo scomodo perché spesso è anche lasciato solo e indipendentemente da quelli che poi sono i suoi comportamenti c'è il grande tema del condizionamento della macchina amministrativa rispetto all'azione del sindaco. Io sono stato in audizione alla commissione antimafia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Manfredi: “La legge sullo scioglimento dei Comuni va rivista”

In questa notizia si parla di: manfredi - legge - scioglimento - comuni

Il sindaco di Napoli Manfredi: “Serve legge sull’overtourism, non si può più aspettare” - Il sindaco di Napoli, Manfredi, lancia un forte appello al governo: basta aspettare! Con l'over-tourism che minaccia la bellezza e l'equilibrio della città, chiede urgentemente una legge dedicata.

Approfondimenti da altre fonti

Manfredi: “La legge sullo scioglimento dei Comuni va rivista”; Scioglimento Caserta, Marino: Ingiusto. E in Campania ora si deve votare il nuovo Presidente Anci; Missione periferie Meloni e Manfredi: «Subito i cantieri».

Manfredi: “La legge sullo scioglimento dei Comuni va rivista” - Così il presidente dell'Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla presentazione a Roma, nella sede dell'Anci, di "Vivi", il libro di Libera che racconta la storia di trenta edizioni della ...