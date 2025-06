Mancini | Ct della Nazionale niente di più bello Chi non tornerebbe dove è stato felice?

Mancini, storico ct della nazionale italiana, riflette sul passato con sincerità e passione. Ricordando il trionfo all’Europeo, ammette le difficoltà recenti e il suo desiderio di tornare a guidare gli azzurri verso nuovi successi. Con un equilibrio tra umiltà e determinazione, afferma: "Io ci credo: Italia, andrai al Mondiale." La sua storia dimostra che anche negli errori si nasconde la forza di ripartire e riscrivere il futuro.

L’allenatore che guidò gli azzurri a vincere l’Europeo: "Io ci credo: Italia, andrai al Mondiale. È vero che non sentivo più la fiducia di prima, ma dovevo parlarne con il presidente: potevo farlo, questa è la mia colpa. Sbagliai ad andarmene. Ma tutti fanno errori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mancini: "Ct della Nazionale, niente di più bello. Chi non tornerebbe dove è stato felice?"

