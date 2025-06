Manchester City Viana | Felici di Reijnders Porta energia ed esperienza

Con entusiasmo, Hugo Viana del Manchester City ha celebrato l’arrivo di Tijjani Reijnders, definendolo una preziosa aggiunta grazie alla sua energia e esperienza. Attraverso i canali ufficiali del club, il dirigente ha sottolineato come questa firma rappresenti un passo avanti importante per il team. Un acquisto che rafforza la rosa e alimenta le speranze di successo della squadra in questa stagione.

Attraverso i canali ufficiali del club, Hugo Viana, dirigente del Manchester City, ha parlato così dell'arrivo di Tijjani Reijnders.

