Mancata convocazione della Conferenza dei Capigruppo Rinascita Eclanese | Violazione del regolamento

In qualità di consiglieri comunali del gruppo Rinascita Eclanese, desideriamo esprimere una ferma contestazione riguardo alla mancata convocazione della Conferenza dei Capigruppo prima della seduta del Consiglio comunale dedicata all'esame del bilancio consuntivo 2024 e al ricorso al piano di... La trasparenza e il rispetto delle procedure sono fondamentali per garantire un confronto democratico e costruttivo in città.

