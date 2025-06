Mancano 260mila lavoratori in Italia negozi in crisi

L’Italia si trova di fronte a una crisi senza precedenti nel settore del commercio, ristorazione e alloggio: mancano 260mila lavoratori qualificati, un aumento del 4% rispetto all’anno scorso. Secondo Confcommercio, il 2025 potrebbe segnare un punto di svolta critico, con ripercussioni serie sulla crescita economica. È fondamentale agire subito per colmare questo vuoto e salvaguardare il futuro del nostro sistema produttivo.

Secondo Confcommercio il 2025 sarà un anno critico per il mercato del lavoro nei settori del commercio, della ristorazione e dell'alloggio. L'associazione prevede che non sarà possibile reperire circa 260mila lavoratori qualificati, segnando un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Questo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro è ritenuto una vera emergenza e rischia di limitare la crescita economica dell'intero sistema produttivo italiano. Le professioni più difficili da coprire sono numerose. Tra queste figurano commessi, macellai, gastronomi, camerieri di sala, cuochi, pizzaioli, barman, gelatai, addetti alle pulizie e al riassetto camere.

