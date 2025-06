Manca da casa dallo scorso 9 Giugno | c’è apprensione e paura per la sorte di Chiara Ricerche in tutto il Lazio

Da oltre due mesi, l’angoscia cresce: Chiara Andreuccioli, 44 anni, è scomparsa da Divino Amore, e le speranze di ritrovarla si fanno sempre più deboli. L’appello, diffuso principalmente sui social, coinvolge tutto il Lazio nella ricerca di chiarta e inconfessabile. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione e paura: restate aggiornati e aiutateci a riportarla a casa. Perché ogni notizia può fare la differenza.

Un appello che viaggia soprattutto via social quello per avere notizie di Chiara Andreuccioli, 44 anni, che risulta scomparsa dal territorio di Divino Amore, a sud di Roma. La sua ultima segnalazione risale al 9 giugno 2025. Da allora, nessuna notizia certa sui suoi spostamenti. L'allarme è stato diffuso dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV, che ha avviato immediatamente le operazioni di ricerca. I dettagli utili per il riconoscimento. Chiara è alta 1,65 m, ha un peso di circa 75 kg, occhi verdi e capelli castani lunghi. Al momento della scomparsa non sono disponibili indicazioni precise su che abiti indossasse.