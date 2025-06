Mamma e figlio morti la verità dall' autopsia | Non è un omicidio-suicidio I dubbi e i retroscena su Domenico Mana e Rosanna Asteggiano

Un tragico mistero avvolge la vicenda di Savigliano: secondo i risultati dell’autopsia, non si tratta di un omicidio-suicidio, come inizialmente sospettato. I dubbi e i retroscena su Domenico Mana e Rosanna Asteggiano emergono in un quadro complesso che solleva più domande che risposte. Un caso che scuote la comunità e invita a riflettere su cosa si nasconda dietro questa dolorosa perdita.

Nel condominio di via Trento a Savigliano, lo scorso 5 giugno, si è consumato un dramma familiare: i corpi di Rosanna Asteggiano, 72 anni, e di suo figlio Domenico Mana, 40 anni, sono stati. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Mamma e figlio morti, la verità dall'autopsia: «Non è un omicidio-suicidio». I dubbi e i retroscena su Domenico Mana e Rosanna Asteggiano

