Malumori riformisti dopo il referendum ma Il Pd allontana la ' resa dei conti'

Malumori tra i riformisti dopo il referendum, ma il PD sembra voler evitare lo scontro finale. I dati sull’affluenza e le questioni chiave del voto riaccendono il dibattito interno, in particolare sul Jobs Act. Tra i dem si riaffaccia il confronto: mentre alcuni difendono la legge, altri spingono per un cambiamento reale. La sfida ora è capire se il partito saprà trovare un equilibrio tra mantenere le riforme e ascoltare le nuove istanze del suo elettorato.

AGI - Più del quorum non raggiunto, a interrogare le forze di opposizione e in particolare il PD sono i dati riguardanti i due macro temi del referendum. Nelle ore immediatamente successive al risultato dell'affluenza, fra i dem si è scatenato – di nuovo – il dibattito sul Jobs Act. Lo zoccolo duro dei riformisti PD, contrari all'abrogazione della legge varata dal governo Renzi, rivendica la bontà della loro scelta con la formula “basta guardare al passato” ed evoca una resa dei conti. Tradotto, una riunione della Direzione o dell'Assemblea in cui fare il punto sugli errori della segretaria. L'Assemblea è da convocare due volte l'anno, per statuto, ma probabilmente non se ne parlerà prima del mese di luglio, fa sapere un esponente dem. 🔗 Leggi su Agi.it