Maltrattamenti su bambini e adolescenti aumentati del 58% in cinque anni

I dati allarmanti emergono dalla III Indagine nazionale sul maltrattamento di bambini e adolescenti in Italia, condotta da Terre des Hommes e Cismai. In soli cinque anni, i minori vittime di abusi sono aumentati del 58%, evidenziando una realtĂ drammatica che richiede immediata attenzione. Con oltre 113.000 vittime segnalate, il nostro Paese si trova di fronte a una sfida cruciale: proteggere i piĂą vulnerabili e garantire loro un futuro sicuro e sereno.

Cresce di quasi il 60% in 5 anni la quota dei minori vittime di maltrattamenti in Italia. Questo è quanto emerge dalla III Indagine nazionale sul maltrattamento di bambini e adolescenti in Italia, condotta Terre des Hommes e Cismai per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Secono la ricerca in Italia risultano in carico ai servizi sociali 374.310 minorenni: di questi, 113.892 sono vittime di maltrattamento, ovvero il 30,4%. Si tratta, al 31 dicembre 2023, di un aumento del 58% rispetto alla precedente indagine del 2018, in cui i minori vittime di maltrattamento rappresentavano il 19,3%.

