Maltratta la moglie davanti al figlio piccolo | indagato allontanato da casa e applicato il braccialetto elettronico

Una vicenda che scuote la comunità: un uomo di 37 anni è stato allontanato dalla propria famiglia e dotato di braccialetto elettronico, dopo essere indagato per aver maltrattato la moglie davanti al figlio piccolo. La pronta azione degli agenti del Commissariato di Foligno ha garantito tutela e sicurezza, dimostrando ancora una volta l’importanza di intervenire tempestivamente contro le violenze domestiche. La lotta contro queste forme di abuso è un impegno quotidiano che richiede solidarietà e determinazione.

Un 37enne magrebino è stato raggiunto dall'ordinanza di divieto di avvicinamento alla moglie a seguito dell'indagine per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali pluriaggravate. Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno rintracciato l'uomo e notificato la misura disposta dal giudice.

