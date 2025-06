Malattie rare ‘Dade’ tra i delfini prima del viaggio

Prima di partire per il suo emozionante viaggio, Davide, un bambino di sei anni affetto dalla rara malattia genetica Kif5C, ha avuto un incontro speciale con i delfini di Oltremare. Un’esperienza che ha acceso in lui e nella sua famiglia una nuova speranza e voglia di sensibilizzare il mondo sulle malattie rare. Tra pochi giorni, insieme a papà Simone Tura, intraprenderanno un percorso unico in cargobike fino a Santa Maria di Leuca, per diffondere consapevolezza e solidarietà .

Dade tra i delfini di Oltremare. Il bambino di sei anni, affetto da Kif5C (rara malattia genetica, che registra solo 40 casi in tutto il mondo, unico in Italia) ha incontrato e interagito con la famiglia di tursiopi del family edutainment park e il team addestratori. Davide tra pochi giorni intraprenderà con papà Simone Tura un viaggio in cargobike fino a Santa Maria di Leuca per sensibilizzare le persone sulle malattie rare. Il progetto si chiama ‘Dade alla ricerca del delfino magico’, e ieri il bambino ha trovato i suoi delfini magici nella laguna di Oltremare. "Il nostro sarà un lungo viaggio – dice papà Simone –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malattie rare, ‘Dade’ tra i delfini prima del viaggio

Dade alla ricerca del Delfino Magico. Padre e figlio viaggiano in cargo bike per la ricerca sulle malattie rare https://vivere.me/fX15-f Partecipa alla discussione

A soli 6 anni, Davide affronterà con il papà un viaggio simbolico per dare voce alle famiglie colpite da malattie genetiche rare #Riccione #Attualità Partecipa alla discussione

