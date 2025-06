Malati di Alzheimer e caregiver in spiaggia a Cesenatico per ' Una vacanza che non si dimentica'

Ogni anno, Cesenatico si trasforma in un'oasi di speranza e gioia per malati di Alzheimer e i loro caregiver, grazie all'evento “Una vacanza che non si dimentica”. Organizzata con passione dalla Fondazione Maratona Alzheimer Ets, questa settimana speciale dall’1 all’8 settembre offre momenti di relax, supporto e convivialità, creando ricordi indimenticabili. Un’esperienza unica che rafforza il senso di comunità e di cura, dimostrando che la solidarietà può fare la differenza.

E' ormai un appuntamento consolidato quello con "Una vacanza che non si dimentica", organizzata dalla Fondazione Maratona Alzheimer Ets e dedicata alle persone con demenza e Alzheimer e ai loro caregiver, che si svolgerà, come sempre, a Cesenatico dall'1 all'8 settembre e coinvolgerà circa 70.

Sollievo ai caregiver di pazienti con Alzheimer, oltre 12mila euro al progetto di Ama - Il progetto "Ama" offre un significativo sollievo ai caregiver di pazienti con Alzheimer, grazie a un finanziamento di oltre 12mila euro.

