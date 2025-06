Malagò su Ranieri | Persona seria Rifiuto della Nazionale? Lui avrebbe accettato se non ci fosse stata questa cosa

Claudio Ranieri, figura iconica del calcio italiano, continua a ricevere applausi non solo per le sue capacità tecniche ma anche per il suo carattere e integrità. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha espresso pubblicamente la sua stima, sottolineando come il tecnico avrebbe potuto accettare la chiamata in Nazionale, se non fosse stato per alcune circostanze. La sua decisione dimostra il rispetto e l'affetto che il mondo sportivo nutre nei confronti di Ranieri, un esempio di serietà e passione.

Claudio Ranieri e la Nazionale: ecco le dichiarazioni del presidente del CONI Giovanni Malagò sulla situazione Claudio Ranieri continua a raccogliere attestati di stima anche fuori dal campo. Questa volta è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò, a sottolineare pubblicamente il valore umano e professionale dell’ex tecnico, oggi Senior Advisor della Roma. Intervenuto a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Malagò su Ranieri: «Persona seria. Rifiuto della Nazionale? Lui avrebbe accettato se non ci fosse stata questa cosa»

In questa notizia si parla di: malagò - ranieri - nazionale - persona

Malagò: "Ranieri rispetta la parola data. In Nazionale ci sono stati episodi tristi" - Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha sottolineato l’importanza di rispettare la parola data, anche in momenti difficili come quelli vissuti dalla Nazionale.

?#Malagò senza filtri: "Episodi tristi in Nazionale, ma #Ranieri è una persona seria. E rispetta..." Partecipa alla discussione