Malagò | La disaffezione dei tifosi verso la Nazionale? Ci sono stati episodi particolarmente tristi

La passione per la nazionale italiana attraversa momenti di grande entusiasmo, ma anche di profonda delusione. Recentemente, episodi tristi e tensioni hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha espresso il suo punto di vista sulla difficile situazione, commentando le recenti vicende e il caos che si è creato intorno alla nostra rappresentativa. Ecco cosa ha detto sulla crisi della nazionale e sulle ripercussioni di queste problematiche...

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della conferenza stampa di presentazione della 29a del Premio Internazionale Fair Play Menarini, al Salone d’Onore di Palazzo H. Queste le parole rilasciate alla stampa presente e riportate dal Corriere dello Sport. Le parole di Malagò sul caos Nazionale. « L’esonero di Spalletti? Se abbiamo perso una partita così importante in quel modo e si è arrivati a questa decisione con il commissario tecnico, che idea volete che mi faccia? Ora c’è chi la vede in un modo particolarmente aggressivo e polemico e c’è chi, invece, cerca di trovare la soluzione migliore possibile, per quanto la situazione si sia molto complicata ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Malagò: «La disaffezione dei tifosi verso la Nazionale? Ci sono stati episodi particolarmente tristi»

