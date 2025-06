Madre e figlia neonata trovate morte in un parco il cardinale Reina | Non concediamoci l' alibi dell' indifferenza

Il tragico ritrovamento di madre e neonata nel parco di Villa Doria Pamphili ci scuote nel profondo, ricordandoci l'importanza di non chiudere gli occhi di fronte alle tragedie silenziose che spesso si consumano ai margini della nostra società. Non possiamo permetterci di concederci l’alibi dell’indifferenza: è nostro dovere agire con compassione e responsabilità, affinché nessuno sia lasciato solo in momenti così drammatici.

"La notizia di una bambina e di una donna trovate senza vita a Villa Doria Pamphilj ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Le notizie fin qui rese pubbliche ci dicono che si tratta di persone che vivevano ai margini e che avevano trovato un riparo di fortuna fra il verde della famosa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Madre e figlia neonata trovate morte in un parco, il cardinale Reina: "Non concediamoci l'alibi dell'indifferenza"

