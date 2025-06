Madre e figlia morte a villa Pamphili | la donna non faceva uso di droghe

Tragedia a Villa Pamphili, Roma: madre e bimba di pochi mesi sono state trovate morte sabato pomeriggio, sconvolgendo la comunità. Le prime conferme escludono l’uso di droghe più diffuse da parte della donna, ma gli approfondimenti sui risultati tossicologici continuano, con ulteriori esami per chiarire le cause di questa scomparsa improvvisa e inquietante. La verità si rivelerà solo con le analisi definitive.

Arrivata la conferma che sono madre e figlia la donna e la bimba di pochi mesi trovate morte sabato pomeriggio a villa Pamphili a Roma, adesso arrivano anche i risultati dei test tossicologici sulle droghe comuni: la madre non faceva uso di sostanze stupefacenti, almeno non di quelle più comuni come l’eroina. Sempre nell’ambito dell’ autopsia, proseguiranno esami più approfonditi per per verificare la presenza nel corpo della donna di altre tipologie di droghe, come quelle sintetiche. Continuano intanto le indagini per individuare l’ identità della vittima. Lunedì la polizia ha deciso di rendere pubbliche le foto dei tatuaggi che la donna aveva sul corpo, diffusione che ha portato a una serie di segnalazioni su cui gli investigatori della Squadra Mobile di Roma stanno indagando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlia morte a villa Pamphili: la donna non faceva uso di droghe

