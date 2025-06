Madonna della Pace | contest fotografico Istantanee della festa in palio 500 euro

Partecipa al contest fotografico “Istantanee della Festa” e cattura l’essenza della Madonna della Pace! L’associazione Identità Scipia, insieme al Comitato Festeggiamenti e Ambress am Press, ti invita a immortalare i momenti più suggestivi delle celebrazioni, con in palio 500 euro per lo scatto più bello. Non perdere l’opportunità di condividere la tua visione e vivere questa esperienza unica: invia fino a tre foto al numero WhatsApp 347 966 [...].

E’ su questa matrice che nasce e si sviluppa il contest fotografico “Istantanee della Festa” realizzato dall’associazione Identità Scipia, Comitato festeggiamenti e Ambress am Press. In palio 500 euro da assegnare all’autore dello scatto più bello realizzato nel corso dei festeggiamenti. Per partecipare è possibile inviare fino a tre foto al numero whatsapp 347 966 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Madonna della Pace: contest fotografico “Istantanee della festa”, in palio 500 euro

In questa notizia si parla di: contest - fotografico - istantanee - festa

"A Frosinone non si cammina": il 7 giugno la consegna dei premi per il contest fotografico di Legambiente - Il 7 giugno, Frosinone si trasforma in palcoscenico di un coinvolgente evento: la consegna dei premi del contest fotografico di Legambiente.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giugliano. La città in festa per Maria prega per Gaza e Ucraina; Istantanee della Festa - Sette giorni con Maria 2024, contest fotografico per Maria Santissima della Pace a Giugliano; Casalbore Art Festival 2024 - Tutto in un filo…e in un cassetto! Appuntamento l'8 e il 9 agosto.

“Istantanee della Festa”, a Giugliano la prima edizione del concorso fotografico - Un evento imperdibile per gli appassionati di fotografia e tradizioni culturali: arriva a Giugliano il concorso fotografico “Istantanee ...