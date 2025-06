Mademoiselle Holmes 2 | trama cast e curiosità su Segui il gatto di Giallo

Scopri la magia di Mademoiselle Holmes 2, la serie franco-belga che incanta gli amanti del giallo con trame avvincenti e ambientazioni suggestive. Nella seconda stagione, i primi due episodi "Segui il gatto" e "Nella gabbia" ti porteranno nel cuore di misteri intricati e personaggi affascinanti, trasmessi su Giallo alle 21:10. Preparatevi a un viaggio tra suspense, curiosità e colpi di scena che lasceranno senza fiato gli spettatori più appassionati.

seconda stagione di mademoiselle holmes 2: trama, regista e location delle riprese. La serie televisiva Mademoiselle Holmes 2 torna con i suoi primi due episodi intitolati Segui il gatto e Nella gabbia. La produzione, di origine franco-belga, viene trasmessa in prima visione sul canale digitale terrestre Giallo, al numero 38, alle ore 21:10 circa. La serie si distingue per il suo genere poliziesco e per la sua ambientazione ricca di colpi di scena. produzione, regia e località delle riprese della seconda stagione. Mademoiselle Holmes 2 vede la collaborazione tra diverse società di produzione: Marysol, Ad Astra, TF1 e RTBF.