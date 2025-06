Made in Italy | il segreto della qualità L' evento de il Giornale a Verona

Scopri il cuore pulsante del Made in Italy all’evento de Il Giornale a Verona, il 16 giugno. Un’occasione unica per immergersi nelle eccellenze imprenditoriali che rendono il nostro Paese leader nel mondo. Tra i protagonisti, Luigi Scordamaglia ed Ettore Prandini, pronti a svelare i segreti di una qualità senza confini. Preparati a una mattinata di ispirazione e approfondimento sui valori che ci rendono unici.

Le eccellenze imprenditoriali del nostro Paese saranno al centro di una ricca mattinata di dibattiti prevista per lunedì 16 giugno. Sul palco anche Luigi Scordamaglia ed Ettore Prandini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Made in Italy: il segreto della qualità". L'evento de il Giornale a Verona

In questa notizia si parla di: made - italy - segreto - qualità

Eccellenze scolastiche, il MIM lancia il Piano per valorizzare i prodotti di agrari e alberghieri, pronto il primo catalogo ufficiale con 77 prodotti. Valditara: “Così esportiamo il made in Italy” - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha presentato un ambizioso piano per promuovere le eccellenze degli istituti agrari e alberghieri, con l'obiettivo di valorizzare i prodotti Made in Italy.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Made in Italy: il segreto della qualità. L'evento de a Verona; Premiata cresce e investe con la qualità made in Italy nel mirino; Italian Sounding food: che cos’è e perché è così importante.