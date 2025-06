Maddie McCann l' ultimo orrore | Trovate ossa e vestiti

Il caso di Madeleine McCann, uno dei misteri più ascoltati del mondo, potrebbe presto compiere una svolta decisiva. Dopo anni di incertezze e dolore, le recenti scoperte a Lagos, nell'Algarve, di ossa e vestiti riaccendono la speranza di fare luce sulla tragica scomparsa della piccola britannica. Nei prossimi giorni, queste evidenze verranno analizzate: potrebbe essere arrivato il momento di riscrivere il suo destino.

Mai come in questo momento sembra vicina una svolta, sia pur tragica, nel giallo di Madeleine McCann, la bimba britannica scomparsa in circostanze mai chiarite nel maggio del 2007 mentre era in vacanza in Portogallo con i suoi genitori Secondo la stampa portoghese, recenti ricerche condotte a Lagos, nell' Algarve, avrebbero riportato alla luce frammenti di ossa e di vestiti. Nei prossimi giorni questi elementi verranno sottoposti ad analisi approfondite, condotte dalla polizia scientifica tedesca che da tempo sta battendo la pista dell'omicidio a sfondo pedofilo. Il timore è che quei resti appartengano proprio alla piccola Maddie, che quella notte d'estate dormiva nella stanza d'hotel mentre papà e mamma si erano concessi una cena nel ristorante a pian terreno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Maddie McCann, l'ultimo orrore: "Trovate ossa e vestiti"

In questa notizia si parla di: ossa - vestiti - maddie - mccann

Madeleine McCann, "trovate ossa e vestiti vicino al luogo della scomparsa" - Una scoperta sorprendente riaccende le speranze di risolvere il mistero della scomparsa di Madeleine McCann.

Maddie McCann, possibile svolta 18 anni dopo sulla bimba scomparsa in Portogallo: trovati campioni di ossa e vestiti >> https://buff.ly/Fg359VQ Partecipa alla discussione

Maddie McCann, trovati frammenti di ossa e vestiti durante le ricerche in Portogallo: “Saranno esaminati” Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Maddie McCann, trovati campioni di «ossa e vestiti». La possibile svolta 18 anni dopo sulla bimba scomparsa in Portogallo; Maddie McCann, trovati frammenti di ossa e vestiti durante le ricerche in Portogallo: Saranno esaminati; Maddie McCann, «trovati ossa e vestiti» durante le ricerche: la possibile svolta dopo 18 anni. Attesa per le a.

Maddie McCann, «trovati ossa e vestiti» durante le ricerche: la possibile svolta nel giallo dopo 18 anni - Una nuova possibile svolta nel caso di Madeleine McCann, la bambina britannica scomparsa nel maggio del 2007 durante una vacanza in Portogallo.

Maddie McCann, «trovati ossa e vestiti» durante le ricerche: la possibile svolta dopo 18 anni. Attesa per le analisi - Una nuova possibile svolta nel caso di Madeleine McCann, la bambina britannica scomparsa nel maggio del 2007 durante una vacanza in Portogallo.