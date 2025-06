Madame Web Sandra Bullock ha dato il benvenuto a Dakota Johnson nel ' Razzie Club'

Madame Web Sandra Bullock ha dato il benvenuto a Dakota Johnson nel "Razzie Club", con un tocco di ironia e simpatia, celebrando il successo inaspettato di questa particolare cerimonia. La star di Speed ha accolto con leggerezza la collega, riconoscendo il premio come un'onorificenza unica nel suo genere. Nel corso di un podcast, Johnson ha condiviso il divertente messaggio da parte di Bullock, dimostrando che anche i momenti meno brillanti possono unire le star in un sorriso condiviso.

La star di Speed ha accolto con ironia la collega nel gruppo di coloro che hanno vinto il premio per la peggior performance dopo il flop del cinecomic. Dakota Johnson ha ricevuto il suo primo Razzie Award per Madame Web come peggior attrice e ha scoperto di far parte di un gruppo particolarmente speciale. Nel corso di una puntata recente di un podcast, Johnson ha raccontato di aver ricevuto un messaggio scherzoso dalla collega Sandra Bullock, lei stessa parte di questa sorta di 'Razzie Club'. Il messaggio di benvenuto di Sandra Bullock a Dakota Johnson "Sandra Bullock mi ha mandato un messaggio vocale, dicendomi che aveva sentito che ero entrata nel Razzie Club e che avremmo dovremmo fare un brunch. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Madame Web, Sandra Bullock ha dato il benvenuto a Dakota Johnson nel 'Razzie Club'

