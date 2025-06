Madalina Ghenea in tribunale il faccia a faccia con la stalker | Mi diceva | Muori sei spazzatura Le foto in chat raccapriccianti mentre era incinta

Madeline Ghenea, volto noto del cinema e della moda, si è trovata di fronte alla sua stalker in tribunale, un confronto carico di emozioni intense e dolore ormai insopportabile. Per nove anni, la modella e attrice ha vissuto un incubo fatto di minacce e foto raccapriccianti, che l’hanno costretta a vivere nel timore e nell’isolamento. La sua coraggiosa testimonianza rivela un dolore che non si placa, un percorso di sofferenza da troppo tempo.

È un dolore che va avanti «da troppo tempo, da nove anni» quello di Madalina Ghenea, modella e attrice 37enne nota per aver fatto parte a Youth di Paolo Sorrentino. Nove anni in cui è stata bersagliata da minacce, foto minatorie, derisioni sui social media tanto da «aver paura di uscire di casa». È la stessa Ghenea a raccontare tutto, nuovamente e tra le lacrime, di fronte alla Quinta sezione penale del tribunale di Milano. E di fronte alla 45enne che, secondo le indagini della polizia postale, avrebbe portato avanti «almeno dal 2021» un programma sistematico di stalking. I messaggi della stalker: «Muori, sei spazzatura, sei una vergogna». 🔗 Leggi su Open.online

