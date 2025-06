Madalina Ghenea in tribunale a Milano con la sua stalker | Insultata e minacciata per nove anni

Madalina Ghenea, volto noto del cinema e della moda, si presenta in tribunale a Milano, tra emozione e determinazione, per testimoniare un lungo calvario di minacce e insulti che dura dal 2016. La modella e attrice ha raccontato, con le lacrime agli occhi, una storia di stalking che l’ha segnata profondamente. La sua coraggiosa testimonianza apre un’importante riflessione sulla tutela delle vittime e sulla lotta contro il cyberbullismo e la violenza psicologica. Continua a leggere.

