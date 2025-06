Ma lei e la sua famiglia… Belen Rodriguez punzecchia forte Chiara Ferragni

Ma prima di scrivervi di lei, lasciate che vi racconti come Belen Rodriguez abbia deciso di aprire il suo cuore, facendo chiarezza su questioni personali e social. La showgirl non si è tirata indietro e, con parole dirette e senza filtri, ha rivolto un pensiero pungente a Chiara Ferragni, lasciando tutti col fiato sospeso. Un autentico scontro tra due icone del mondo dello spettacolo italiano, che promette di far discutere ancora a lungo.

Belen Rodriguez ha deciso di vuotare il sacco del tutto. Infatti, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi si è soffermato sulla sorella Cecilia, smentendo rotture totali. Ha parlato di diverse altre persone, ma a fare rumore è stata soprattutto la dichiarazione pungente nei confronti di Chiara Ferragni. Non ha fatto giri di parole Belen, infatti le sue critiche a Chiara Ferragni sono state chiarissime. Ma prima di scrivervi di lei, l’argentina si è esposta anche su Diletta Leotta: “Diletta è una brava conduttrice sportiva. Ha scelto di puntare anche sulla fisicitĂ . Ci sta. Ma quando sei ‘troppo’, puoi piacere agli uomini e infastidire le donne”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: belen - chiara - ferragni - rodriguez

Estate in arrivo, i vip tra mare e moda: da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez e Bianca Balti - L'estate è alle porte e i VIP sono già in modalità relax, tra mare e moda! Da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez, le star si godono la dolce vita tra spiagge dorate e eventi esclusivi.

Belén Rodriguez, Chiara Ferragni, Melissa Satta, Tommaso Zorzi: sono tanti i fan delle flebo di vitamine e dell’ozonoterapia in vena. Abbiamo chiesto a un'esperta di cosa di tratta e, soprattutto, quali sono i rischi Partecipa alla discussione

Messa la parola "fine" sui negozi fisici di #ChiaraFerragni: vendite per 650mila euro, ma costi superiori di tre volte ? Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Cosa ha fatto Chiara Ferragni a Belen Rodriguez? Fabrizio Corona rivela i retroscena; Belen tra Fedez e Ferragni: il retroscena di un triangolo mancato; Estate in arrivo, i vip tra mare e moda: da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez e Bianca Balti.

Belen Rodriguez punge Chiara Ferragni - Belen Rodriguez, in un’intervista pubblicata dal settimanale Chi e ripresa da Today, ha affrontato diversi temi legati al mondo dello spettacolo.

Sapevate che Fedez e Belen sono stati insieme, ma Jeremias Rodriguez l’ha picchiato? - Un "qualcosa" che a Jeremias, fratello di lei, non è piaciuto affatto.