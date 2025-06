Ma come si sposa? Sorpresa dall’ex Amici | dopo un anno insieme il matrimonio

Dopo un anno di amore condiviso, Simone Baldasseroni, in arte Biondo, si prepara a dire sì alla sua dolce metà, coronando il sogno di un matrimonio circondato dal profumo di fiori d’arancio. La sua storia, nata tra le luci di Amici di Maria De Filippi, conquista ancora una volta i cuori dei fan, pronti a celebrare questa nuova meravigliosa avventura. Ma come si sposa sorpresa dall’ex amico? La risposta vi lascerà senza parole.

Profumo di fiori d’arancio per uno dei volti più noti usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Simone Baldasseroni, meglio conosciuto come Biondo, è pronto a compiere un grande passo nella sua vita privata: il matrimonio. Una notizia che ha subito fatto il giro del web e ha acceso l’entusiasmo dei fan più affezionati dell’artista romano, che aveva fatto sognare il pubblico già ai tempi della diciassettesima edizione del talent show di Canale 5. All’interno del programma, andato in onda tra il 2017 e il 2018, Biondo non si era fatto notare solo per il suo timbro vocale e le sue doti da performer, ma anche per la relazione con la cantante maltese Emma Muscat. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it