m5s votazione online per modifiche a statuto e codice etico

Dal 19 al 22 giugno 2025, gli iscritti al Movimento 5 Stelle saranno chiamati a votare sulle modifiche proposte allo Statuto e al Codice Etico del partito. Lo ha annunciato il presidente Giuseppe Conte sul sito del movimento, spiegando che si tratta di un passaggio necessario per dare attuazione alle decisioni dell’ Assemblea Costituente. Come si voterà. Giuseppe Conte La consultazione si svolgerà online, in prima convocazione dalle 10:00 di giovedì 19 giugno alle 22:00 di domenica 22 giugno. Se non si raggiungerà il quorum necessario, è prevista una seconda finestra di voto dal 26 al 29 giugno. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it