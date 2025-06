Lysa l’Ep d’esordio della cantautrice è Ricordo nostalgia 

Lysa debutta con il suo EP "Ricordo Nostalgia", un viaggio sonoro che mescola freschezza e influenze anni 2000. Disponibile da giugno, questo progetto promette di catturare l’ascoltatore con sound eterogeneo e coinvolgente, anticipato dal singolo "2Sconosciuti". La traccia di punta, "Io e te", è un brano uptempo che trasporta subito nel cuore delle emozioni giovanili. Un’opera giovane, sincera e irresistibilmente nostalgica, pronta a lasciare il segno.

Ricordo nostalgia  è il primo EP di Lysa, un progetto che si distingue per un sound fresco ed eterogeneo e che strizza l'occhio agli anni 2000. Ricordo nostalgia  è il primo EP di Lysa, disponibile da venerdì 13 giugno per Nigiri Sony Music Italy. Anticipato dal singolo 2Sconosciuti, il nuovo progetto di Lysa si distingue per un sound fresco ed eterogeneo, che strizza l'occhio agli anni 2000. La focus track Io e te è un brano uptempo, in cui una chitarra arpeggiata apre la strada alla voce delicata di Lysa. Con la vena malinconica che la contraddistingue, l'artista esplora il tema dei primi e dei nuovi amori, intrecciando ricordi di infanzia e suggestioni romantiche.