Lutto per Fedez morta l' amata nonna Luciana | Ciao ci mancherai tanto La tua famiglia

Il mondo di Fedez si ferma in lutto: la sua amata nonna, Luciana Violini, ci ha lasciato. Con un toccante post su Instagram, il rapper ha condiviso ricordi di anni di affetto, risate e complicità, rendendo omaggio a una donna che ha segnato profondamente la sua vita. La famiglia piange la perdita di una presenza speciale, ma porta avanti il suo ricordo con amore e gratitudine, perché il loro legame rimarrà sempre vivo nei cuori di tutti.

