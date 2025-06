Lutto per Fedez è morta la nonna Luciana Violini La commovente dedica | Mancherai tanto

Il mondo di Fedez si è fermato nel dolore con la perdita della cara nonna Luciana Violini, scomparsa all’età di 94 anni. La sua dolcezza e il suo amore rimarranno eterni nel cuore di tutta la famiglia, che ora piange un pezzo di sé. Con un commovente messaggio sui social, il rapper ha condiviso ricordi indelebili e un omaggio affettuoso a chi ha rappresentato un punto di riferimento. Il suo ricordo vivrà sempre nel cuore di chi l’ha amata.

È morta all’età di 94 anni Luciana Violini, la nonna di Fedez. Ad annunciarlo è stato lo stesso rapper con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il cantante, infatti, ha condiviso una serie di foto che lo ritraggono con l’amata nonna scrivendo: “Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”. Nelle immagini proposte da Fedez si vede la signora insieme al nipote, ma anche ai figli del rapper, Leone e Vittoria, nello studio di Muschio Selvaggio e mentre legge i tarocchi. Luciana Violini era diventata nota tra i follower del cantante perché apparsa più volte sui social di Fedez, ma anche per aver partecipato al docureality The Ferragnez. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Lutto per Fedez, è morta la nonna Luciana Violini. La commovente dedica: “Mancherai tanto”

Il mondo della musica e i fan di Fedez sono in lutto per la perdita della cara nonna Luciana Violini, scomparsa all'età di 94 anni.

