Lutto anche a Spoltore per la morte del 19enne Angelo Filippi | a Pescara l' addio alla giovane promessa del motocross

Il mondo del motocross piange la perdita di Angelo Filippi, giovane talento di soli 19 anni proveniente da Chieti. La sua passione e il suo spirito indomabile avevano conquistato tanti, ora spezzati in un tragico incidente avvenuto nel crossodromo tra la Marrucina e Villa Torre. La comunitĂ pescarese si stringe nel dolore, ricordando con affetto e ammirazione una promessa che ci ha lasciato troppo presto.

Un lutto che abbraccia anche la comunitĂ Pescarese quello per la morte di Angelo Filippi, il 19enne originario di Chieti, promessa del motocross, deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate a seguito di una caduta nel crossodromo tra la Marrucina e contrada Villa Torre (Ortona)

