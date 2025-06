Luppoleto in Maremma | Da una scommessa a un sogno realizzato

Luppoleto in Maremma: da una semplice scommessa a un sogno diventato realtà. Tra vigneti e oliveti, simboli di questa terra d’eccellenza, Giorgia Agostini ha sfidato le convenzioni e ha avviato la prima coltivazione di luppolo nella zona. In soli quattro anni, il suo Podere Valzerino ha dimostrato che con passione e innovazione si possono trasformare le sfide in grandi successi. Un esempio di come il coraggio possa cambiare il volto dell’agricoltura locale.

Un luppoleto in Maremma. In mezzo a distese di viti e olivi che rappresentano i ‘gioielli’, in fatto di colture agricole, dell’intera area. Eppure Giorgia Agostini, con il suo Podere Valzerino, ha vinto la sua scommessa di coltivare luppolo in terra maremmana, prima esperienza in assoluto per la zona, ottenendo risultati decisamente positivi a soli quattro anni di distanza dall’avvio della sua avventura. Avventura che, commossa fino alle lacrime, ha raccontato ieri pomeriggio durante il panel dedicato all’imprenditoria giovanile in agricoltura, a Palazzo Strozzi Sacrati, nell’ambito di AgroFutura Festival nato da un progetto di Qn La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna: "La mia vita – ha spiegato rispondendo alle domande della giornalista de La Nazione Ilaria Ulivelli – era incanalata in tutt’altra direzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it