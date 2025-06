L' uomo è entrato più volte in casa sua e le si è presentato alla porta con una bottiglia di vetro

In un mondo dove i divi incontrano spesso situazioni di tensione, Taylor Swift ha recentemente ottenuto un’ordinanza restrittiva contro un uomo che ha violato ripetutamente la sua privacy. Brian Jason Wagner, 45 anni, ha fatto irruzione nella sua casa più di 232 volte, presentandosi con una bottiglia di vetro alla porta. La corte ha deciso: la sicurezza della cantante viene prima di tutto, imponendo a Wagner di mantenere almeno 100 metri di distanza.

Taylor Swift ha ottenuto dal tribunale un'ordinanza restrittiva contro un uomo che si è introdotto più volte nella sua proprietà a Los Angeles. Si chiama Brian Jason Wagner, ha 45 anni ed è originario del Colorado. L'uomo, secondo i documenti presentati in tribunale, ha sostenuto davanti al giudice che la cantante sarebbe la madre di suo figlio. La corte gli ha imposto di restare ad almeno 100 metri di distanza da Swift e dalla sua residenza. L'ordinanza è stata firmata tre giorni dopo che la popstar aveva presentato una richiesta formale di protezione. Swift ha raccontato che Wagner si è presentato davanti a casa sua anche con in mano una bottiglia di vetro, potenzialmente pericolosa.

