Lunistizio Maggiore 2025 | la Luna delle Fragole più bassa degli ultimi 20 anni visibile questa sera

questa suggestiva luna piena che si erge a un’altezza insolitamente bassa nel cielo serale. Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino questa meraviglia celeste e lasciarsi incantare dalla sua bellezza unica e affascinante. Non perdete l’opportunità di vivere un momento magico sotto il cielo di giugno, poiché eventi come questo sono rari e ci ricordano quanto sia spettacolare il nostro universo.

Questa sera, 11 giugno 2025, gli occhi degli appassionati di astronomia saranno puntati verso l’orizzonte sudorientale per un evento raro e affascinante: il plenilunio più basso degli ultimi vent’anni. Protagonista, la cosiddetta Luna delle Fragole, nome coniato dalle popolazioni algonchine per. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Lunistizio Maggiore 2025: la Luna delle Fragole più bassa degli ultimi 20 anni visibile questa sera

Dalla Luna delle fragole alle stelle cadenti: quando e dove vedere lo spettacolo nel cielo di giugno 2025 - Giugno 2025 sarà un mese da sogno per gli amanti del cielo! Dalla luna delle fragole alle meravigliose stelle cadenti, preparati a vivere uno spettacolo unico.

Domani il cielo sarà impreziosito dalla bellissima Luna Piena delle Fragole, il plenilunio del mese Sarà la Luna Piena più bassa e meridionale per i prossimi 18 anni Partecipa alla discussione

#10giugno2025 la Luna Piena detta "di Miele" o "delle Fragole", sorge dietro alla Stazione Meteo/Faro di Capo Carbonara a #Villasimius. Una Luna profondamente arrossata, è sorta questa sera verso Sud. Quest'ultima Luna Piena della primavera, si caratteri Partecipa alla discussione

