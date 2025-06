L’unica il nuovo singolo di Giorgia da venerdì 20 giugno

L’unica, il nuovo singolo di Giorgia disponibile da venerdì 20 giugno, è un inno all’amore autentico e alla forza delle emozioni. Dopo il successo di “La cura per me”, la voce straordinaria della musica italiana torna a sorprenderci con un brano che unisce leggerezza e potenza, scritto e prodotto da talenti come Cripo, Katoo, La Cava e Abbate. Preparati a lasciarti incantare da questa melodia senza tempo, capace di catturare il cuore di chi ascolta...

ph. Ursu ROMA – Dopo il successo straordinario del brano "La cura per me", Giorgia, una delle voci italiane più belle e amate di sempre, torna a incantare tutti con il nuovo singolo "L'unica" (EpicSony Music Italy), disponibile da venerdì 20 giugno in radio e in digitale. Composto e prodotto da Cripo e Katoo e scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate, "L'unica" è un brano senza tempo, leggero e potente al tempo stesso, che cattura l'ebrezza di un amore estivo, lasciando spazio alla riscoperta di sé. Una canzone up tempo che vira elegantemente su sonorità in equilibrio tra l'organico e l'elettronico, guardando al panorama internazionale contemporaneo nel suono e raccontando una storia di cuori spezzati con ironia ed energia.

