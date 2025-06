Lungo Sabato Matarazzo | ancora tutto fermo tra incuria topi e vegetazione infestante

Lungo Lungosabato Matarazzo, il tempo sembra essersi fermato. Tra incuria, topi e vegetazione infestante, questo angolo urbano racconta una storia di abbandono che fa riflettere sulla fragilità delle nostre infrastrutture. La pista ciclabile incompiuta e i lavori di ricostruzione dell’argine, interrotti da quasi dieci anni, testimoniano un presente sospeso tra promesse disilluse e natura che avanza indisturbata. È un luogo che chiede attenzione e interventi urgenti: se vogliamo cambiare, bisogna agire subito.

Tempo di lettura: 2 minuti Se c’è un modo per confermare che esiste il principio fisico dell’immobilità di tutte le cose, basta farsi due passi dalle parti di Lungosabato Matarazzo. La pista ciclabile non è stata completata; i lavori di ricostruzione dell’argine, in parte travolto da uno smottamento quasi un decennio fa, non sono stati ultimati; la voragine delle lunghezza di decine di metri che tra la parte di marciapiede ancora visibile e la spalletta dell’argine fa sempre bella mostra di sè e, insomma, nulla è cambiato, al contrario del celebre passo de “Il Gattopardo”, là dove si legge, grosso modo, che “tutto cambia, affinché tutto resti tale e quale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lungo Sabato Matarazzo: ancora tutto fermo tra incuria topi e vegetazione infestante

