Lunetta Gamberini allarme sicurezza | il Comune incontra i residenti

Un dialogo importante per ripristinare la sicurezza nel cuore di Bologna. I residenti di via Dagnini, alle prese con problemi di ordine pubblico e degrado, hanno finalmente incontrato le autorità comunali per trovare soluzioni concrete. La partecipazione dell’assessore Madrid e delle forze dell’ordine segna un passo deciso verso un quartiere più sicuro e vivibile. La speranza ora è che questo confronto porti a risultati duraturi e tangibili, perché il benessere dei cittadini merita attenzione immediata.

Bologna, 11 giugno 2025 – I residenti dei condomini di via Dagnini, a due passi dal parco Lunetta Gamberini, avevano più volte lamentato l’ allarme sicurezza. Ragazzini che stazionano nei garage, reti rotte, feste notturne, scritte sui muri e bivacchi. " Problemi che si trascinano da molti anni ”, lamentano i condomini. Così, oggi pomeriggio, alle 16, è arrivato l’ incontro con il Comune. C’erano l’assessore alla Sicurezza Matilde Madrid, il capo del Gabinetto del sindaco Sergio Lo Giudice e la presidente del quartiere Santo Stefano Rosa Maria Amorevole. Obiettivo trovare una soluzione comune. E così è stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lunetta Gamberini, allarme sicurezza: il Comune incontra i residenti

