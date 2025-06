lunedì 16 giugno cena solidale da ricci osteria a favore dell’associazione nutrimente aps

Lunedì 16 giugno, alle ore 20, Ricci Osteria a Milano si trasforma in un luogo di solidarietà e gusto, con una cena benefica per sostenere i preziosi progetti di Nutrimente APS. Un'occasione unica per gustare autentici piatti pugliesi mentre si fa del bene, contribuendo a creare un futuro migliore per chi ha bisogno. Unisciti a noi e fai la differenza, perché ogni morso può cambiare una vita.

Nel ristorante in via Pasquale Sottocorno 27, un evento benefico per sostenere i progetti di Nutrimente Aps Lunedì 16 giugno alle ore 20 presso Ricci Osteria, ristorante pugliese situato a Milano, in via Pasquale Sottocorno 27, si terrà una cena speciale con lo scopo di raccogliere fondi a.

